Brytyjski minister: Domy oligarchów jako mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę Zachód nałożył ostre sankcje na wspierających Putina oligarchów. W całej Europie zajmowane są jachty należące do najbogatszych Rosjan. Sankcje dotyczą także innych należących do nich aktywów. W sobotę we Włoszech została zajęta warta prawie 530 mln euro jednostka należąca do Andrieja Melniczenko, jednego z najbogatszych ludzi świata.