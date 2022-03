Wiemy, kto zaprosił oskarżonego o szpiegostwo na spotkanie z Agatą Dudą

Wczoraj Mateusz Piskorski potwierdził nam, że to on jest na zdjęciach ze spotkania pani prezydentowej z uchodźcami. Dzisiaj - gdy spytaliśmy, dlaczego była żona odbierała go z aresztu - stwierdził, że nie chce rozmawiać o swoich relacjach z osobami prywatnymi. Uznał też, że go nękamy.