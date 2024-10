Wojna pozycyjna [OPINIA]

Najlepiej było to widać na przykładzie TVP. To, co poprzednio zajęło mu kilka lat, teraz osiągnął w kilka dni. Jednak Jarosław Kaczyński też nie powinien narzekać, bo ekipa jego telewizyjnych klakierów gładko przeniosła się do TV Republika, której oglądalność skoczyła od razu o od 3 do 4 tysięcy procent. Aż dziw, że w Republice nie znalazł odpowiednio wysokiego stanowiska Jacek Kurski, który przez lata rządów na Woronicza tak wytresował ponad milion ludzi, że nie potrafią oni już żyć bez codziennego seansu nienawiści do Tuska.