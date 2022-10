Wojna okiem ukraińskich pilotów Mi-8. Lecieli tuż nad głowami kierowców

Do sieci trafiły kolejne nagrania pokazujące, jak wygląda wojna okiem ukraińskich pilotów Mi-8. Tym razem żołnierz uwiecznił moment lotu tuż nad głowami kierowców prosto z kabiny śmigłowca. Co więcej, jeden z internautów zebrał część z opublikowanych w sieci wojennych materiałów. Na nagraniach również nie brakuje brawurowych manewrów pilotów Mi-8. Siły Powietrzne Kijowa sieją ostatnio spustoszenie wśród rosyjskich oddziałów na froncie. Dowodem na to są najnowsze dane przekazane przez brytyjski wywiad. Okazało się, że Kreml stracił już 25 sztuk legendarnych śmigłowców bojowych Ka-52 Aligator. Z czego ostatnio dwa zostały strącone przez ukraińskie lotnictwo w zaledwie dwa kwadranse. Co prawda, rosyjskie maszyny najczęściej padały ofiarą ręcznych zestawów przeciwlotniczych, do których wliczają się m.in. polskie "Pioruny", jednak odnotowano też kilka przypadków zastrzelenia ich przez ukraińskie Mi-8.