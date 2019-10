Wojna o Senat. Nowe doniesienia, pojawiło się nazwisko nowego kandydata na marszałka

Wojna o Senat trwa. Wszystko wskazuje na to, że opozycja zmobilizowała szyki i nie chce dopuścić do władzy PiS w Izbie Wyższej. Nieoficjalnie pojawiło się również nazwisko kandydata na marszałka Senatu.

W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość złożyło do SN protesty wyborcze dotyczące wyników wyborów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu. To zmobilizowało opozycję.