Wybory parlamentarne 2019. OBWE: obserwujemy sytuację w Polsce

Wybory parlamentarne 2019 i wyniki wywołały sporą burzę. Sytuację po 13 października w Polsce obserwuje Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przy OBWE. W tej sprawie ma powstać specjalny raport.

We wtorek przewodniczący PO Grzegorz Schetyna spotkał się z szefem misji obserwacyjnej OBWE wyborów parlamentarnych w Polsce Janem Petersenem. Według Schetyny "nie ma powodów, nie ma przyczyn racjonalnych, żeby powtórnie liczyć głosy, czego chce PiS". Koalicja Obywatelska domaga się powtórzenia wyborów do Senatu w trzech okręgach; do Sądu Najwyższego wypłynął protest w tej sprawie.