Wojna nie przebiega zgodnie z myślą Putina? Wojskowy ocenił

Rosjanie zaatakowali Połtawę. Celem ataku - według BBC - był Połtawski Wojskowy Instytut Łączności. Rakiety spadły jednak także na szkołę i szpital. W programie "Newsroom" ppłk Krzysztof Przepiórka wskazał, że jest to taktyka stosowana przez Putina mająca na celu zniszczenie infrastruktury krytyczna warz z obiektami cywilnymi. - Powoduje to wielką frustrację. On jest sfokusowany, żeby w jakiś sposób zradykalizować społeczeństwo ukraińskie i dać asumpt do wycofania poparcia dla prezydenta Zełenskiego - ocenił. Według wojskowego "w konfrontacji żołnierz-żołnierz Rosjanie nie są przygotowani do tego typu operacji". - Ta konfrontacja wojskowa nie przebiega zgodnie z myślą Putina, dlatego w akcie desperacji atakuje cele cywilne i infrastrukturę krytyczną - podsumował ppłk Przepiórka.

