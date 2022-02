Wojna na Ukrainie. Kijów pod ciężkim ostrzałem rakietowym

- Atak Rosji, to atak na was, moi drodzy obywatele, na wszystkich Ukraińców - powiedział na konferencji prasowej prezydent Ukrainy. - Nasi żołnierze doprowadzili do tego, że Rosja nie zrealizowała celów, które wyznaczyła sobie na pierwszy dzień wojny. My bronimy również swojego nieba. Wybuchy i bombardowania są także nad naszą stolicą: Kijowiem - wskazał Zełenski i podkreślił, że to pierwszy taki atak na Kijów od 1941 roku. My bronimy swojej ojczyzny - podkreślił prezydent Rosji.