Wojna na Ukrainie. Ekspert: Putin staje się pariasem

Wojna na Ukrainie trwa. O aktualnej sytuacji przy wschodniej granicy Polski porozmawialiśmy z generałem Mieczysławem Bieńkiem. W ocenie eksperta rosyjska inwazja spowodowała, że "mapy świata będą takie same, ale układy polityczne na tych mapach będą inne". - Architektura bezpieczeństwa w Europie się zmieni. Nie wrócimy do zimnej wojny, ale do myślenia postzimnowojennego. Strefa buforowa się przesunie. My będziemy państwem frontowym, do tego państwa bałtyckie. Oznacza to dla nas większe zintegrowanie się z systemami obronnymi NATO - mówił gość programu specjalnego "Newsroom" WP, tłumacząc, że polskim siłom zbrojnym brakuje m.in. skutecznej ochrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Odnosząc się do działań Władimira Putina, generał stwierdził, że "staje się on pariasem polityki światowej". Zaznaczył jednak, że przez wojnę na Ukrainie sprawa przyłączenia się tego kraju do NATO "oddala się". - Oni niestety przegapili swoją szansę - wskazał Mieczysław Bieniek.