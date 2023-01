Wojna jest dla Rosji "katastrofą". Mocne słowa z USA

Najwyższy rangą amerykański dowódca gen. Mark Milley podczas wspólnej konferencji z szefem Pentagonu podkreślił, że "szkolenia prowadzone przez USA służą jako dodatek do przekazywanego sprzętu" i znacząco zwiększą zdolności Ukraińców do obrony przed dalszymi rosyjskimi atakami i do podjęcia taktycznych i operacyjnych ofensyw, by wyzwolić okupowane tereny.