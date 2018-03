Wojewoda lubelski na marszu ONR. "Tak PiS walczy z ultraprawicą"

Przemysław Czarnek wziął udział w demonstracji ONR z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W przemówieniu które wygłosił, wojewoda skrytykował marszałka województwa oraz prezydenta Lublina, zarzucając im "wpisywanie się w atmosferę antypolskości".

Wojewoda odniósł się do listu podpisanego przez obu polityków, w którym prosili go o wyłączenie demonstracji ONR z oficjalnego programu obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Jaka szkoda, że w atmosferę antypolskości, manipulowania faktami, obrażania między innymi was, współorganizatorów tego marszu, wpisali się niektórzy włodarze samorządowi tego miasta i tego województwa. Szkoda, ale to nic. Spuśćmy miłosierną zasłonę milczenia na ich głupi list, który napisali pod koniec stycznia - powiedział.

Czarnek apelował również, by Polacy "kochali swój kraj" i starali się, aby Polska "zajmowała należne jej miejsce w świecie". Ostrzegał również przed przybierającym na sile antypolonizmem.

- Wszystkim tym, którzy ten antypolonizm utożsamiają, my dzisiaj, tutaj pod Zamkiem Lubelskim mówimy: przez wzgląd na ofiary, nie macie prawa obrażać narodu polskiego i Polski. Nie macie takiego prawa! Mówimy to zarówno tym za granicą, ale również, i to jeszcze głośniej, tym w Polsce, pseudonaukowcom ukąszonym Heglem. Tym, którzy w mediach polskojęzycznych podsycają od lat ten antypolonizm. Nie macie prawa obrażać narodu polskiego - grzmiał z mównicy.