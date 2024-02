Wójcik mówił o Sikorskim. Olejnik nie wytrzymała

Do ostrej wymiany zdań doszło w programie "Kropka nad i". W trakcie dyskusji nt. afery wizowej Michał Wójcik starł się z dziennikarką Moniką Olejnik. - To, co pan mówi to jest taka hucpa - powiedziała wzburzona. Ogromne emocje wywołał też temat wystąpienia Radosława Sikorskiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.