Wojciech Maksymowicz rzucił legitymacją klubu PiS. "Nie dziwię się"

Gościem programu "Newsweek" był Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Komentował m.in. odejście profesora Wojciecha Maksymowicza z klubu PiS. - Pan profesor absolutnie zdementował zarzuty (dotyczące informacji o przeprowadzanych przez niego eksperymentach na płodach - przyp. red.). Ja rozumiem jego postawę. Jeżeli jest środowisko, które formułuje tego rodzaju zarzuty bez sprawdzenia i podaje do publicznej wiadomości, podważając zaufanie, autorytet i dobre imię pana profesora, to nie dziwie się jego reakcji - stwierdził senator. Podkreślił, że doprowadziło to do tego, że obóz Zjednoczonej Prawicy został osłabiony o jednego posła, a to może zaważyć na tym, czy rząd będzie miał większość w sejmie.

