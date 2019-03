Wojciech Hermeliński o wyroku TK ws. KRS: można powiedzieć, że jest nieważny

Przedstawiciele rządu przekonują, że wyrok TSUE w sprawie KRS nie będzie miał znaczenia, bo pierwszeństwo ma w tej kwestii wyrok TK. - Tu nie można mówić, że ma pierwszeństwo. Nie ma w ogóle możliwości porównywania tego. To tak, jakby porównywać śliwki z gruszkami - twierdzi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

- Bo jeżeli w sprawie biorą udział sędziowie, którzy są wybrani już na miejsce zajęte, to trudno się dziwić, że potem pojawiają się zarzuty. Będą pojawiać się zarzuty, na pewno już się pojawiają co do tego wyroku, do wcześniejszych wyroków też, że to jest wyrok obciążony wadą. Wadą polegającą na tym, że wydał go skład, w którym brały udział osoby, które nie powinny brać udziału - tłumaczył Hermeliński. Dopytywany, czy oznacza to, że można uznać to orzeczenie za nieważne przyznał, że "można tak powiedzieć".