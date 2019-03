Julia Przyłębska skarżyła się na naciski. Sędziowie TK odpowiadają

Na posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego jego prezes Julia Przyłębska skarżyła się, że dostała "niebywały" wniosek od sędziego TK. Sprawa się wyjaśniła. Okazało się, że wniosek wystosowało siedmioro "starych" sędziów Trybunału.

Siedmioro sędziów TK wydało oświadczenie we wtorek późnym wieczorem. Opublikował je monitorkonstytucyjny.eu. W oświadczeniu sędziowie przyznali, że to oni byli autorami wniosku do przewodniczącej TK. Jak zdradzają, wnioskowali do Julii Przyłębskiej o rozpoznanie sprawy KRS przez pełny skład Trybunału na jawnej rozprawie.