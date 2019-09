Wodzisław Śląski: sąd nie zawiesi procesu ws. propagowania nazizmu

Proces sześciorga oskarżonych o propagowanie nazizmu będzie się toczył dalej. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim oddalił wniosek obrony o zawieszenie postępowania. Pełnomocnicy oskarżonych chcieli wstrzymać proces do czasu zapadnięcia rozstrzygnięć w innym śledztwie, toczącym się w katowickiej prokuraturze.

Na ławie oskarżonych zasiadło sześciu uczestników tego wydarzenia. Żaden z nich nie przyznał się do winy.

Wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania złożył mec. Rafał Suchecki. To jeden z obrońców głównego oskarżonego Mateusza S. Adwokat przekonywał, że w katowickiej Prokuraturze Regionalnej toczy się postępowanie, które dotyczy jednego z zeznań jego klienta. Mateusza S. przekonywał, że organizację "obchodów" urodzin Hitlera miała zlecić mu za 20 tys. zł pewna osoba. Warunkiem wypłaty było uczestnictwo w spotkaniu kobiety, która okazała się później dziennikarką TVN.

Także pełnomocnicy pozostałych oskarżonych złożyli wnioski o zwrócenie się do katowickiej prokuratury o akta tamtego postępowania.

Organizator urodzin Mateusz S. został dodatkowo oskarżony o przygotowanie plakatu z zaproszeniem na spotkanie i rozesłanie go do ok. 90 osób, stosowanie nazistowskich gestów i posiadanie broni bez zezwolenia