Wody Polskie do likwidacji? Bartłomiej Sienkiewicz: to instytucja jak z komedii

- To instytucja jak z komedii. I to kiepskiej - mówił Bartłomiej Sienkiewicz, pytany o działalność Wód Polskich. - 31 urzędników przyznało sobie prawo ustawowe, żeby chodzić w galowych mundurkach, pseudo-admiralskich. Ponad 200 luksusowych samochodów zakupiono do tej instytucji. Przecież mamy do czynienia z jakimś filmem - przekonywał gość programu Tłit Wirtualnej Polski. Patryk Michalski pytał swojego gościa o to, czy Wody Polskie potrzebują reformy, czy należałoby rozwiązać tę instytucję? - Nie ma co tego kontynuować. To fikcyjna instytucja, powinna być rozwiązana po wyborach natychmiast. Powinien zostać przywrócony system, który do tej pory się sprawdzał - stwierdził były szef MSW.

