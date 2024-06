Woda zalała lotnisko na Majorce. Załamanie pogody na popularnej wyspie

Nad Majorką we wtorek przeszły potężne ulewy. Oblegane lotnisko Son Sant Joan na hiszpańskiej wyspie dość mocno ucierpiało i trzeba było je zamknąć na kilka godzin. Agencja AP pokazała nagrania ze środka lotniska, a także jego okolic. Jeden z pracowników nagrał pustą strefę oczekiwania na loty, a także przejścia między strefami, gdzie z sufitów mocno ciekła woda. Samoloty nie mogły startować ani lądować, ponieważ kompletnemu zalaniu uległy pasy, co również widać na materiale. Według relacji AP, maszyny były przekierowywane na sąsiednią Ibizę albo do Barcelony. Son Sant Joan wróciło do pracy na pełnych obrotach dopiero ok. godz. 21:00. Majorka na Morzu Śródziemnym znana jest z malowniczych plaż i słonecznej pogody. To ulubiony kierunek wakacyjny Polaków, a także Niemców i Brytyjczyków.