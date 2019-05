Woda przerwała wał w Izbiskach. W Kolbuszowej zalano szkołę

Coraz gorzej wygląda sytuacja po wtorkowych nawałnicach. W środę warunki pogarszają się z godziny na godzinę. Strażacy interweniują w kolejnych miejscach, a wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki ściąga do pomocy więźniów.

We wtorek w Polsce szalały nawałnicę, a w niektórych miejscach na południu Polski doszło do podtopień. Najgorzej sytuacja wyglądała w województwie małopolskim i podkarpackim, gdzie strażacy interweniowali odpowiednio 400 i 300 razy. Dalej opady przeniosły się na Świętokrzyskie, gdzie wyjeżdżano do 160 zgłoszeń.