Intensywny deszcz i burze na południu Polski. Groźba kolejnych podtopień i alarmów powodziowych

Po wtorkowych nawałnicach środa zapowiada się spokojnie jedynie na północy kraju. IMGW wydał na południowych rejonów kraju ostrzeżenia przed deszczem i burzami. Dodatkowo opublikowano również alerty zagrożenia powodziowego.

W Polsce kolejny dzień pogodę kształtuje niż o nazwie "Axel". Towarzyszące mu fronty atmosferyczne będą wpływać na aurę w Polsce do końca tygodnia. W dalszym ciągu nad krajem będą szaleć nawałnice, które we wtorek uderzyły w południową i wschodnią część Polski. Mimo że sytuacja się stabilizuje, w nocy i w następnej dobie może dojść do podtopień.