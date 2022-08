Woda na Marsie. Badacze stworzyli niewiarygodną mapę

Jedyna taka mapa Marsa

Naukowcy są pewni co do tego, że wieki temu na Marsie obecna była woda. Do jej opracowania wykorzystali dane pozyskane z obserwatorium Mars Express oraz sondy kosmicznej Mars Reconnaissance Orbiter. Taka mapa pomoże wybrać miejsce, w które warto będzie wysłać ludzi w przyszłości, gdy już pojawi się taka możliwość. Naukowcy liczą na to, że ich praca zmieni sposób myślenia o wodnej przeszłości Czerwonej Planety.