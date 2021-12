Wniosek widmo Łukasza Mejzy. Mimo zapowiedzi nie wpłynął do Sejmu

Nasze dwa niezależne źródła w Kancelarii Sejmu potwierdzają, że w oficjalnym obiegu dokumentów nie ma żadnego śladu po wniosku Łukasza Mejzy. To oznacza, że poseł albo go w ogóle nie złożył, albo postanowił wysłać pocztą, a przesyłka jeszcze nie dotarła. Brak wniosku w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdza również Małgorzata Gosiewska. Wicemarszałek przekazała nam tuż po godz. 13 w środę, że do tego czasu wniosek Łukasza Mejzy o urlop nie wpłynął. Dodała też, że na pewno by o nim wiedziała, bo takie dokumenty trafiają na jej biurko.