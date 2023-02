Wniosek prezydenta, a spór w Trybunale. Poseł PiS o Przyłębskiej

Jak Trybunał Konstytucyjny ma podjąć decyzję ws. ustawy o Sądzie Najwyższym, skoro nie ma zgody ws. osoby prezesa? - Kadencja pani prezes Przyłębskiej jeszcze trwa. Nie do mnie są pytania o wewnętrzne sprawy Trybunału. Będziemy czekać na to rozstrzygnięcie - mówił poseł PiS Radosław Fogiel w programie Wirtualnej Polski "Tłit". - Panie pośle, bądźmy poważni - zareagował Patryk Michalski. Fogiel dopytywany o relacje Julii Przyłębskiej z Jarosławem Kaczyńskim, odpowiedział: - Można oddzielić znajomość prywatną od funkcji państwowych. Co innego, jeżeli ówczesny prezes TK (Andrzej Rzepliński - red.) konsultował zmianę ustawy o TK i próbę zmiany przedwcześnie sędziów, a co innego, jeżeli spotykał się na narady w siedzibie PO i co innego - a mówił o tym prezes Kaczyński wielokrotnie - że dwie osoby, które pełnią funkcje w państwie, mogą oddzielić wykonywane przez siebie obowiązki od znajomości. Czy gdyby pan miał znajomość z jakimś politykiem, to nie zadawałby pan mu trudnych pytań? Wierzę, że byłby pan w stanie. Pański wybór - mówił poseł PiS. - To standardy - zareagował Patryk Michalski. - Prezes Kaczyński i prezes Przyłębska nie pracują w dziennikarstwie. Ich znajomość nie ma wpływu na to, jak prezes Przyłębska pełni funkcję prezesa TK - dodał polityk.