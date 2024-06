Wniosek o ukaranie Obajtka. Członek komisji oburzony: "hucpa", "skandal"

Wniosek o ukaranie Obajtka. Komisja zdecydowała

W środę po godz. 15:00 sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej wznowiła obrady, na których miała przesłuchać Obajtka. To drugie podejście do przesłuchania go po tym, jak w minionym tygodniu nie pojawił się na przesłuchaniu.