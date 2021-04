Wniosek o areszt dla Waldemara B. Jest decyzja sądu

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku złożyła do sądu wniosek o areszt tymczasowy dla Waldemara B., który podejrzany jest o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Były senator PiS przywiązał czworonoga do auta i wlókł go po ziemi, w wyniku czego zwierzę zmarło. Sąd podjął decyzję ws. aresztu dla 61-latka.

Share

Jest decyzja sądu ws. aresztu tymczasowego dla Waldemara B., byłego senatora PiS Źródło: EASTNEWS , Fot: Mariusz Gaczynski/East News