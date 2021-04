Jest świadek ws. byłego senatora PiS. Waldemar B. miał ciągnąć psa za samochodem

Sprawą byłego senatora PiS zajęło się Stowarzyszenie OTOZ Animals - Wystąpiliśmy do policji z wnioskiem o nadanie nam statusu pokrzywdzonego w tej wstrząsającej sprawie. To pozwoli nam monitorować jej przebieg. Podejmiemy wszelkie starania, by doprowadzić do surowego ukarania sprawcy - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską prezes stowarzyszenia Ewa Gebert.

Po tym, jak nagranie z psem ciągniętym za samochodem osobowym trafiło do internetu, doszło do zatrzymania Waldemara B. S. Jak ustaliła Wirtualna Polska pracownicy Schroniska dla Zwierząt w Kościerzynie po zdarzeniu udali się na posesję zatrzymanego i zabrali stamtąd psa. - Jeden z piesków z posesji pana Waldemara B. jest już w schronisku, bezpieczny. Niestety nie jest to ten pies z nagrania - powiedział w rozmowie z WP przedstawiciel Schroniska i dodał, że trwają obecnie czynności policyjne, które mają wyjaśnić, co dokładnie stało się z psem z nagrania.

Do sprawy odniósł się sam zatrzymany. Waldemar B. stwierdził, że zarzucanie mu znęcania się nad psem jest absurdem i podkreślił że kocha zwierzęta. - Jest to absurd po prostu. Pies wydostał się poza ogrodzenie, szukałem go, odnalazłem i po prostu doprowadziłem go na swoją posesję. Pies biegł, krokiem sobie szedł. Absurdy ludzie piszą, że znęcam się nad psem. Mam zwierzęta od 40 lat, kocham zwierzęta, nawet w adopcję koty wziąłem. Tak jak ja się psami opiekuję, to mało kto. Żeby stawiać zarzut znęcania, to jest jakiś absurd. Zahaczyłem go na smyczy o hak, oczywiście. Tylko tyle. Żeby doprowadzić go do domu. Pies się przewrócił, to natychmiast się zatrzymałem i go odpiąłem. Tyle mogę powiedzieć, nie mogę rozmawiać, bo jestem na policji na przesłuchaniu - mówił w rozmowie z Interią Waldemar B.