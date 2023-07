Włośnica. Więcej przypadków niż przed rokiem. To śmiertelnie niebezpieczna choroba

Włośnica. Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia włośnicą dochodzi najczęściej po spożyciu zainfekowanego larwami, niedogotowanego lub niedokładnie uwędzonego mięsa. Larwy włośnia krętego (Trichinella spiralis), które przedostały się do ludzkiego żołądka, są następnie transportowane do jelita cienkiego, skąd wnikają do naczyń krwionośnych i krwioobiegu, poszukując dogodnych warunków do rozwoju - np. w mięśniach. Obecność larw włośnia drażni tkanki. Dodatkowo, w procesie trawiennym wydzielają one substancje, działające niekorzystnie na organizm żywiciela.