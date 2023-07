Śmiertelna moda z TikToka w Polsce. Drgawki, psychoza a nawet śmierć

Gilbert Kolbe, magister pielęgniarstwa i wykładowca promocji zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wypowiedział się na Twitterze, pisząc: "Nic bardziej głupiego i szkodliwego dziś nie zobaczycie. Kiedy branża influencerów zostanie uregulowana, by taka działalność była karana?". Muchomor czerwony jest bardzo charakterystyczny i łatwy do rozpoznania ze względu na swój czerwony kolor i białe plamki na kapeluszu. Choć nie jest najbardziej trujący wśród grzybów, spożycie go może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia.