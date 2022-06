Włosi zbulwersowani. W Rzymie postawiono automat do pizzy

Przyrządzanie pizzy jest światowym dziedzictwem kulturowym Włoch - twierdzą znawcy. Dlatego pomysł, aby podawać pizzę z automatu, spotkał się z krytyką. Cały proces przygotowania zajmuje 3 minuty. Czy pizza z automatu zagraża tradycyjnej wersji? - Pizza z automatu była czymś niewyobrażalnym zwłaszcza w takim kraju jak Włochy, a do tego w takim mieście jak Rzym. Tutaj pizza jest świętością, niektórzy bardzo się z tego powodu denerwowali, ponieważ było to jak atak na sztukę tworzenia pizzy - mówi Massimo Bucolo, właściciel automatu do pizzy. Materiał Deutsche Welle.