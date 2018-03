Włosi wybierają dzisiaj parlament. Głosowaniu towarzyszą nieparlamentarne sytuacje

Na byłego premiera czekała półnaga aktywistka, a szef Europejskiego Banku Centralnego kazał swojej żonie "zamknąć się" po oddaniu głosu w wyborach. W takiej atmosferze Włosi wybierają dzisiaj parlament.

- Zamknij się wreszcie – Mario Draghi warknął do żony wsiadając do samochodu przed lokalem wyborczym w Rzymie. Maria Serenella Cappello naraził się mężowi, szefowi Europejskiego Banku Centralnego odpowiadając na pytanie agencji informacyjnej ANSA. – On nie wejdzie do rządu. Oni nie jest politykiem – powiedziała kobiet, co wyraźnie nie spodobało się Draghiemu.