Kolumna wojskowa z oznaczeniami Federacji Rosyjskiej jeździła po Lombardii dwa miesiące. Do konwoju wysłanego przez Putina została przydzielona eskorta włoskich żołnierzy. Zadecydował o tym generał Luciano Portolano, który w tym czasie kierował Połączonym Dowództwem Operacyjnym. Dojść miało do jego starcia z generałem Sergejem Kikotem, szefem misji "From Russia with Love". W obliczu nalegań Kikota, który twierdził, że może się poruszać po całym terytorium Włoch na podstawie "porozumienia politycznego na najwyższym szczeblu", Portolano odpowiedział ostro i po żołniersku, że Rosjanie mają robić to, co on im każe.