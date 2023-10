Włodzimierz Karpiński może zostać europosłem. Ważny wynik Trzeciej Drogi

Krzysztof Hetman wejdzie do Sejmu, zrezygnuje więc z mandatu europosła. Co ciekawe, w wyborach do europarlamentu cztery lata temu na drugim miejscu listy Koalicji Europejskiej znalazła się Joanna Mucha. Teoretycznie to ona mogłaby wejść do Parlamentu Europejskiego na miejsce Hetmana, ale bardziej prawdopodobne, że wybierze jednak mandat w Sejmie. Trzeci wynik w wyborach do PE zajął Riad Haidar, zmarły w maju tego roku poseł Lewicy.