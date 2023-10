Zaskoczenie w Sosnowcu. Włodzimierz Czarzasty może nie wejść do Sejmu

Duże zaskoczenie na liście Lewicy w Sosnowcu. Wszystko wskazuje na to, że Łukasz Litewka, sosnowiecki radny, który startował do Sejmu z ostatniego miejsca z list Lewicy, wejdzie do Sejmu. Jednocześnie jest ryzyko, że zabierze miejsce Włodzimierzowi Czarzastemu.