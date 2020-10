Włodzimierz Czarzasty o różnicy z Ryszardem Terleckim. "Czy ktoś z PiS, by coś takiego zrobił?"

Włodzimierz Czarzasty: nie dojdzie do rękoczynów, obrad nie prowadzi Ryszard Terlecki

Sławomir Nitras z KO pytał o rządowe plany pomocy branżom narażonym na bankructwo z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem. Odpowiedzi udzielała wiceminister Olga Semeniuk, której przerwał Nitras. - Mam nadzieję, że nie dojdzie tutaj do rękoczynów - stwierdziła minister. Uspokoił ją Czarzasty. - Zapewniam, że nie dojdzie do rękoczynów, bo dzisiaj obrady prowadzę ja, a nie pan Terlecki - skomentował.

Burza po słowach Aleksandra Kwaśniewskiego dla WP. Doszło do ostrej wymiany zdań w studiu

Konfrontacja wicemarszałka Sejmu z politykiem PiS Piotrem Kaletą

Kiedy posłowi PiS skończył się czas stwierdził, że to była "bezczelność. Czarzasty dał mu jednak kolejną szansę. - Pokażę panu klasę, niech pan wejdzie i zada pytanie. Czy pan by się spodziewał, czy ktokolwiek z pana obozu politycznego, by coś takiego zrobił? Niech pan się uczy - powiedział. Kaleta przyznał, że polityk Lewicy "jest ostatnią osobą, od której chciałby się uczyć". Ostatecznie skorzystał z szansy i zadał pytanie, ale schodząc z mównicy, wdał się w dyskusję.