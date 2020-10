Sejm. Ostre słowa Włodzimierza Czarzastego. "Dosyć tego"

- To jest powiedzenie: nie możecie jak zwykle zgłaszać najważniejszych ustaw 10 godzin przed głosowaniem. Nie możecie zgłaszać bubli 49-stronicowych i przepychać ich kolanem - powiedział podczas konferencji Włodzimierz Czarzasty.

W Sejmie przyjęto wniosek szefa klubu KO Cezarego Tomczyka o odroczenie obrad, tak by posłowie mogli zapoznać się z projektem PiS ws. przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19.

Zdaniem Czarzastego opozycji chodziło o pokazanie PiS-owi, że "można inaczej". - My mamy bardzo wiele uwag do tej ustawy (…). Dosyć tego bałaganu, burdelu polegającego na wnoszeniu ustaw na 3 godziny przed głosowaniem - stwierdził.

Sejm. "Nie można tak procedować"

Wzburzenia sytuacją nie krył Ryszard Terlecki . - To jest opozycja, która nie myśli racjonalnie, myśli tylko o tym, żeby odnieść mały sukcesik (…) co jest skandalem w czasie pandemii - uznał w rozmowie z dziennikarzami wicemarszałek Sejmu.

Szpital na Stadionie Narodowym? Karczewski: To nie będzie szpital polowy

- Nigdy nie może być zgody, żeby procedować tak, jak robił to Sejm przez ostatnie 5 lat - powiedział podczas konferencji Cezary Tomczyk. Zaznaczył, że przerwę należy wykorzystać na pracę nad ustawą.

- Chcemy przygotować pewnie około kilkudziesięciu poprawek do tej ustawy, żeby była jak najlepsza, żeby znowu z Sejmu nie wyszedł bubel prawny, tak jak to było w przypadku dziesiątek ustaw, które ten Sejm przegłosowuje - uznał. W jego ocenie "rząd stracił kontrolę nad tym, co dzieje się w Polsce i w parlamencie".