Protest kobiet. Bulwersująca wpadka marszałka Ryszarda Terleckiego

Awantura w Sejmie rozpoczęła się od wystąpienia wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, który zarzucił posłom opozycji, że "maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS. Rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów". Nawiązał w ten sposób do znaku błyskawicy na maseczkach, który stał się symbolem protestu kobiet.