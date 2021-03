Włodzimierz Czarzasty o Danielu Obajtku: PiS ma z nim wielki problem. To wizerunkowa klapa

"Za skuteczność i determinację jestem teraz atakowany i to w sposób niedopuszczalny. Nie boję się powiedzieć wprost - to zlecenie" - powiedział szef Orlenu Daniel Obajtek Wirtualnej Polsce. Co na to wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)? - Mnie nie przekonują te tłumaczenia. Chciałbym, żeby to zostało bardzo dokładnie zbadane. I myślę, że pan Obajtek, bez względu na to, w którym momencie życia swojego jest, tego się doczeka - komentował w programie "Tłit". - PiS ma z nim (z Danielem Obajtkiem - przyp.red.) wielki problem. Wizerunkowo wygląda to strasznie. A jak wygląda pod względem zgodności z prawem albo dowiemy się teraz, albo za trzy lata. Nikt wyjaśnienia tej sprawy nie odpuści - kontynuował. Pytany, czy Jarosław Kaczyński zmusi szefa PKN Orlen do rezygnacji, Czarzasty stwierdził: "Jeżeli się zorientują, że są rzeczy, których nie da się wybronić, na pewno zmienią zdanie. To wizerunkowa klapa. To, co opublikowała jedna z gazet, jest porażające i przerażające. Ale PiS uznał, że to zgodne z prawem. Wcześniej czy później okaże się, jaka jest prawda". - Jeżeli Obajtek jest "dotkniętym przez Boga" geniuszem, to w momencie, kiedy Bóg go dotykał geniuszem, zabrał rozum w sprawie oceny Obajtka panu Kaczyńskiemu. Trudno jest Kaczyńskiemu wycofać się ze swoich słów. Dlatego mamy tę medialną operę w wielu aktach - podsumował Czarzasty.

