Włochy. Zamiast jednej otrzymała aż cztery dawki szczepionki. To kolejny taki przypadek

To już drugi taki przypadek we Włoszech w ciągu zaledwie kilku dni. Jak informuje włoska agencja prasowa Ansa, do feralnego szczepienia doszło w poniedziałek w jednym z punktów szczepień przeciw COVID-19 w Livorno. 67-letnia kobieta, która zgłosiła się na szczepienie otrzymała omyłkowo aż cztery dawki szczepionki Pfizer zamiast jednej.