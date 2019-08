Włochy. Premier Giuseppe Conte zapowiedział złożenie dymisji

14 miesięcy. Tyle czasu trwała misja premiera Giuseppe Contego. Po burzliwej debacie we wtorek polityk zapowiedział złożenie dymisji na ręce prezydenta Republiki.

Podczas przemówienia w Senacie Conte stwierdził, że lider Ligi (koalicjant Ruchu 5 Gwiazd) Matteo Salvini od sukcesu swojego ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego szukał pretekstu, aby doprowadzić do wyborów parlamentarnych we Włoszech.