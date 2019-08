Włochy. Kryzys rządowy przyspieszy wybory?

Burza polityczna we Włoszech? - Jeśli mamy nadal współpracować, to masz 5 dni na rozwiązanie kryzysu - tak zwrócił się cytowany przez "La Repubblica" wicepremier Matteo Salvini do premiera Giuseppe Contego. Lider Ligi Północnej zagroził zerwaniem koalicji rządowej oraz przyspieszonymi wyborami.

Włochy. Matteo Salvini (wicepremier, lider Ligi Północnej) domaga się przedterminowych wyborów (PAP, Fot: RICCARDO ANTIMIANI)

"Włochy potrzebują poczucia pewności i odważnych decyzji. Nie ma sensu iść naprzód pośród codziennych kłótni" - ogłosiła w czwartek Liga Północna w komunikacie. "Każdy kolejny dzień jest stracony. Według nas jedyną alternatywą dla tego rządu jest oddanie decyzji Włochom w nowych wyborach" - dodała partia.

O tym, jak wielkie emocje przetaczają się przez świat włoskiej polityki, świadczy spotkanie premiera Contego z prezydentem Sergio Mattarellą. Obaj dyskutowali o kryzysie w ramach koalicji. Dodatkowo nie poinformowano o przebiegu tego spotkania.

Kłopotliwa inwestycja

- Natychmiast przełom albo wybory w październiku - stwierdził w prywatnej konwersacji Salivini. Koalicję Ruchu 5 Gwiazd oraz Ligi Północnej poróżniła wielka inwestycja łącząca Francję z Włochami. Chodzi o budowę kolei dużych prędkości (TAV) na trasie Turyn-Lyon. Oraz głosowania w Senacie.

Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd, opowiadający się za przerwaniem budowy, przegrał głosowanie. Przeszły natomiast zgłoszone przez opozycję i poparte przez Ligę Północną uchwały popierające tę inwestycję. W komunikacie Ligi mowa jest o tym, że głosowanie to dowodzi, iż różnice między koalicjantami są "nie do pokonania".

Według włoskich mediów napięcia w koalicji po tych głosowaniach "sięgnęły zenitu", a opozycja ogłosiła, że to faktyczny koniec koalicji prowadzący do kryzysu rządowego.

Walka o samodzielne rządy

Skąd taki nagły ruch Salviniego ws. wieloletniej budowy kolejowej? Według komentatorów z Półwyspu Apenuńskiego chodzi o samodzielne rządy. Gdyby wybory odbyył się w październiku, to najprawdopodobniej Liga Północna utworzyłaby własny rząd większościowy, bez koalicjanta w postaci Ruchu 5 Gwiazd.

Jak wskazują ostatnie sondaże, ugrupowanie Matteo Salivniego może liczyć na 38 proc. poparcia wśród Włochów. To ponad dwa razy więcej niż wynik, jaki osiągnął w wyborach parlamentarnych w marcu 2018 roku.