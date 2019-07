Włochy. Policja zrobiła nalot na środowiska skrajnej prawicy

Włoska policja przeprowadziła zmasowaną akcję w kilku miastach - podała agencja ANSA. Podczas przeszukania skonfiskowano arsenał broni, w tym automatyczne karabiny szturmowe najnowszej generacji oraz rakietę powietrze-powietrze. Akcja wymierzona była w środowiska skrajnej prawicy.



Nieoficjalnie ustalono, że śmiercionośna broń pochodziła z Kataru. Pocisk o długości ponad 3,5 metra został wyprodukowany we Francji, a Del Bergiolo liczył, że sprzeda go za blisko pół miliona euro - podawały włoskie media w poniedziałek. Pocisk był "bez ładunku wybuchowego, ale uzbrojony przez ludzi wyspecjalizowanych w tej dziedzinie" - dodano.

Jak podało AFP, funkcjonariuszom udało się przechwycić wiadomości wysyłane przez Del Bergiolo na popularnym komunikatorze Whatsapp. To właśnie za jego pośrednictwem chciał sprzedać nielegalną broń. Potem zaczęli baczną obserwację aż do poniedziałkowego poranka. Wtedy to wkroczyli do jego domu i znaleźli neonazistowskie materiały, w tym pamiątki po Adolfie Hitlerze oraz zapas broni - karabin maszynowy, 306 części do broni palnej oraz 20 bagnetów.