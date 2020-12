Włochy. Intensywne opady deszczu i śniegu. Są też lokalne powodzie

We Włoszech trudna sytuacja jest na północy w całej Górnej Adydze, gdzie zanotowano obfite opady śniegu. Pojawił się też deszcz wraz z gwałtownymi porywami wiatru. Prawie 10 tys. gospodarstw tam jest bez prądu. Miejscowa Obrona Cywilna zaapelowała do mieszkańców, by ograniczyła wszelkie podróże. Deszcz i śnieg sparaliżowały ruch w okolicach Wenecji.