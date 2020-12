Włochy i Belgia zawiesiły loty do Wielkiej Brytanii. Niemcy to rozważają. Co z Polską?

Po odkryciu nowego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii Holandia wstrzymała wszystkie połączenia lotnicze z Wyspami. Zakaz wszedł w życie w niedzielę 20 grudnia o godzinie 6:00 i ma obowiązywać wstępnie do 1 stycznia – poinformował rząd w Hadze.

Koronawirus. Europa zamyka się na Wielką Brytanię

Belgia przyłączyła się do Holandii i także zawiesiła loty oraz połączenia kolejowe z Wielką Brytanią . Jest to próba zabezpieczenia się przed nowym wariantem koronawirusa, który rozprzestrzenia się w południowo-wschodniej Anglii. Niemcy rozważają podjęcie analogicznej decyzji.

Pojawiają się nieoficjalne informacje, że od północy z niedzieli na poniedziałek nawet do 6 stycznia możliwe jest zawieszenie ruchu z Wielką Brytanią w obrębie całej Unii Europejskiej. Jeśli tak się stanie, będzie to dotyczyć także lotów do i z polskich lotnisk.