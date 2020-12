Nowe obostrzenia. Kamil Bortniczuk: podstawa prawna wprowadzenia godziny policyjnej jest "wątpliwa"

Nowe obostrzenia obowiązywać będą od 28 grudnia do 17 stycznia. W niedzielę do sprawy odnieśli się politycy różnych partii politycznych. - Nawet w stanie wojennym mieliśmy zlikwidowaną godzinę policyjną. Tymczasem tutaj okazuje się, że w sylwestra będziemy musieli imprezować od godziny 19:00 do 6:00 rano - skomentował poseł Konfederacji Artur Dziambor.

Nowe obostrzenia. Politycy komentują decyzję rządu Źródło: East News