Zaczęło się. "Paragony grozy" nawet za pizzę. Lokal tłumaczy

Kobieta pracująca w restauracji odniosła się również do kwestii toalety. - Łazienki nie ma w lokalu, ponieważ jest na zewnątrz. A to nawet lepiej ze względów higienicznych. I oczywiście każdy klient może z niej skorzystać. Co do osób w kąpielówkach, to nie widziałam, żeby ktoś w takim stroju się pojawił, bo jeszcze jest na to za zimno. Ponadto grzecznie zwracamy uwagę klientom, żeby przychodzili do nas ubrani i zawsze reagujemy na takie przypadki - zapewniła kobieta, która podziękowała za przekazanie uwag klientki.