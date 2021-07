Właściciele klubów fitness skarżą rząd

Właściciele siłowni: lockdown był nielegalny

Jak pisze "Rz", w ocenie autorów pozwu ingerencję państwa w prawo do prowadzenia działalności gospodarczej można porównać do czasowego wywłaszczenia przedsiębiorców. A to powinno uzasadniać odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa.