Właściciel sklepu wypowiedział wojnę złodziejom. "Matki tych cwaniaczków przychodzą mi dziękować"

Dawid Adamski jak większość właścicieli sklepów zmaga się z plagą kradzieży. - Wchodzili, brali co chcieli i wychodzili. Nie przejmowali się nawet monitoringiem - mówi Wirtualnej Polsce właściciel. Sytuacja zmieniła się, gdy zdjęcia złodziei zaczął wieszać w witrynie.

- Co chwilę jakiś klient zaczepiał mnie i mówił na przykład: "Tego pana to ja kojarzę. Okradł nam piwnicę" - zdradza WP Adamski. Wielu "bohaterów", których "portrety" pojawiły się w sklepie, samych zgłaszało się do właściciela. - Przepraszali i obiecywali, że nigdy więcej się to nie powtórzy. Sami z siebie oddawali pieniądze i podawali rękę na zgodę. Chcieli tylko, żeby ich zdjęcia zniknęły wreszcie ze sklepu - dodaje.