Władysław Kosiniak-Komysz wyciąga rękę do Jarosława Gowina. Szykują się zmiany w Sejmie? Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem Marka Kacprzaka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kandydat... Rozwiń wybory wybory korespondencyjne bez … Rozwiń Transkrypcja: wybory wybory korespondencyjne bez względu na to kiedy one będą czy czy one będą 10 czy 17 23 czy jeszcze kiedykolwiek indziej kiedy widzimy jak one są przygotowywane to nikt nie ma wątpliwości że one są uczciwe i demokratyczne kiedy bardzo dużo ludzi nie może dostać się pakietów do głosowania kiedy zagranica jest wykluczona i tak dalej i tak dalej ta lista błędów jest bym przecież ogromna pełna zgoda mówiłem o tym sejmie podczas debaty nad głosowaniu korespondencyjnym o naruszeniu zasad równości zasad rzetelności zasady tajności powszechności wyborów nie będą te zasady dotrzymane tylko czy powiedzenie i trzeba zrobić wszystko żeby zabrać się wybory korespondencyjne dlatego rozmawiamy z gowinem z porozumieniem mobilizuje my wszystkich posłów opozycji jesteśmy tutaj we frakcji zdrowego rozsądku koalicje polską koalicja Obywatelska lewice i dobrze bo na czym polegają Stary sąd o tym skoro już panu to mówi na czym polegają pana rozmowy z gowinem obiecuję ci to wspólną współpracę w parlamencie jeżeli postawią się jarosławowi Kaczyńskiemu nie mielibyśmy dyskusji na temat odrzucenia głosowania korespondencyjnego postawa Jarosława Gowina i postawa posłów porozumienia Boa z automatu by to dzisiaj było rano przegłosowane i PiS by mógł zrealizować swój niecny zły głupi plan korespondencyjnego głosowanie stało się inaczej i Rozmawiamy o sprawach i walki z koronawirus Ewo sprawach gospodarczych fundusz spójności coś nie za bardzo dobre inicjatywy które mogą być wspólne i o zachowaniu się posłów w tym głosowaniu też rozmawiamy o próbie przekupstwa łamania kołem posłów różnych kłusowania które odbywa się w najlepsze we wszystkich klubach parlamentarnych wierzę że większość posłów porozumienia przyzwoicie tak jak deklaruje e-glide i zagłosuję przeciwko głosowaniu korespondencyjnym i jeżeli zachowaj się przyzwoicie jeżeli zagłosują przeciwko pis-owi to jest dla nich mniej informacji Kosiniak Kukiz Gowin dla wszystkich ludzi dobrej woli myślących podobnie mających podobny program powiedzieć jedno Wasze zachowanie przyzwoite nie zostanie zapomniane zawsze będzie miejsce we wspólnocie w której będziecie się czuli dużo lepiej niż w obu ale szykuje się w takim razie nowa formuła Czy to jest takie otwarta droga w tej koalicji polskiej dla porozumienia z natury rzeczy jest otwarta dla tych którzy Podziel poglądy poglądy centrowe umiarkowane takiego umiarkowanego centrum ale dzisiaj kluczowe jest to głosowanie i naprawdę kreślenie jakiś scenariuszy na przyszłość jest zbyt wczesna Panie prezesie Pan mówi że jest za wcześnie nakreślenie scenariuszy Mówi pan że jest za wcześnie nakreślenie scenariusze pisma takich oporów żeby za wcześniej nakreślić scenariusze tylko daję konkretne propozycje post który namawia żeby głosowali tak jak sobie tego Prawo i Sprawiedliwość rzeczy no i do takiej patologii doszliśmy że wydaje nam się że namawianie próba głupstwa operowanie stanowisk przeciąganie pływanie na posłów jest czymś normalnym to nie jest coś normalnego to jest coś nienormalnego więc naprawdę nie dajmy się w tłoczyć w te ramy w który próbuje PiS od kilku lat usankcjonować jako normy to nie są normy to to jest nieprzyzwoitość bo tak tylko że rozumiem nie przez jest oferowanie konkretnych stanowi z konkretnych synekur w chociażby w spółkach skarbu państwa ale rozmowa o formie współpracy na przyszłość jest jak najbardziej rozmową polityczną dlatego pytam ponownie czy już mam z winem że jesteście w stanie z nim tworzyć coś na kształt nowej koalicji powtórzę jeszcze raz wszyscy którzy zachowują się przyzwoicie wszyscy dzięki którym zostanie zablokowane głupie nieprzygotowany nierzetelne głosowanie korespondencyjne w tak krótkim czasie mają wielkie wsparcie będą mieli wielkie wsparcie i dołączę na pewno do frakcji zdrowego rozsądku a i przyczyni dla dobra Rzeczpospolitej Ja jestem zawsze otwarty na współpracę z tymi którzy myślą podobnie mają podobny program i w takich kluczowych momentach potrafią się zachować wcześniejsza jakby Gowina zostaną wybaczone to to ja nie jestem od rozgrzeszenia to to nie nie ten adres grzechy polityczna grzechy polityczne zostaną w i to otrzymywanie bo obsługiwała koalicja opozycyjna Gowina za jego kręgosłup Zatorze głosował i się nie cieszył ale rozumiem że to wszystko wtedy pójdzie w niepamięć to że z każdej czasem jest trochę cierpkich słów my też mieliśmy trudne doświadczenia w relacjach bo byliśmy przecież w różnych obozach politycznych ale kiedyś byliśmy w jednym rządzie No polityka ma to do siebie że na pewno zmienia się jeżeli ktoś potrafi w kluczowym momencie stanąć po stronie dobra i życia to na pewno trzeba to docenić