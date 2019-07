Władysław Kosiniak-Kamysz: Prezes Kaczyński robi krzywdę Markowi Kuchińskiemu

- Podałbym się do dymisji. Nie tylko ze względu na loty, ale też beznadzieję sposobu prowadzenia obrad i upokorzenie wspaniałej funkcji. Prezes Kaczyński robi Markowi Kuchcińskiemu krzywdę utrzymując go w funkcji marszałka Sejmu - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Adam Bielan broni Kuchcińskiego i atakuje Tuska.

Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL (Agencja Gazeta, Fot: Franciszek Mazur)

Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem programu "Wydarzenia i Opinie" w Polsat News. Na początku lider ludowców złożył gratulacje "jedynkom" na listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Na listach znalazło się sporo działaczy SLD, np. Dariusz Joński czy Tadeusz Ferenc.

- Gratuluję też Grzegorzowi Schetynie, który konsekwentnie buduje lewicową listę, nową progresywną lewicę. Kilka tygodni temu ogłosił liberalno-lewicowy program, a teraz konsekwentnie na listach pojawili się ludzie lewicy - ironizował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szefa ludowców stwierdził, że nie martwią go ostatnie sondaże, niekorzystne dla PSL. Według opublikowanego dzisiaj sondażu, wykonanego na zlecenie RMF FM, PSL uzyskałby 2,8 proc. poparcia i wszedł do Sejmu.

- Kiedy sondaże się sprawdziły? Bo w wyborach do Parlamentu Europejskiego na pewno nie. Prawdziwym sondażem są właśnie wybory. Sondaże nigdy nie były dla nas łaskawe, zawsze PSL nie doceniano. Przeważnie przed wyborami mamy taki wynik, a potem jest dużo lepszy. Spotykam ludzi na ulicach, którzy mi mówią, że podjąłem najlepszą decyzję i może teraz zagłosują na PSL - podkreśla szef ludowców.

Kosiniak-Kamysz zapowiada, że w Koalicji Polskiej oprócz Unii Europejskich Demokratów znajdzie się również skrzydło konserwatywne na czele z Markiem Biernackim, który przeszedł z PO do PSL. Na listach będą też dawni politycy PO, tacy jak np. Janusz Dzięcioł. Polityk nie chciał jednak zdradzić, czy Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15 również będzie jedną z "jedynek" PSL.

- Znam Agnieszkę Ścigaj od wielu lat, bo zajmuje się polityką społeczną. Mamy bardzo bliskie sobie poglądy, ale nie będzie wrogiego działania wobec Kukiz'15 - zaznaczył lider ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że wystartuje z Tarnowa, który "jest kolebką ruchu ludowego".

Na koniec polityk PSL ostro skrytykował marszałka Marka Kuchcińskiego i jego sławne już "rodzinne loty" rządowym samolotem.

- Wielokrotnie wcześniej podałbym się do dymisji. Nie tylko ze względu na loty, ale też beznadzieję sposobu prowadzenia obrad i upokorzenie wspaniałej funkcji. Prezes Kaczyński robi mu krzywdę, utrzymując go w funkcji marszałka Sejmu, bo to nie jest dobre dla Marka Kuchcińskiego - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Schetyna brutalnym graczem"

Kolejnym gościem Bogdana Rymanowskiego był wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Polityk PiS broni marszałka Kuchcińskiego.

- Mamy w tej chwili do czynienia z nieuregulowanym stanem prawnym. Zresztą podobnie było za rządów PO, przypomnijmy sobie Donalda Tuska, który latał na weekendy do domu. Marszałek Kuchciński latał do swojego okręgu wyborczego, a to duża różnica - podkreślił Adam Bielan.

Dziennikarz zapytał o nowe informacje, które przekazał Sławomir Nitras z PO. Według nich rodzina marszałka miała sama latać rządowym samolotem.

- Poseł Nitras jest w osobistym konflikcie z marszałkiem Kuchcińskim, chce się odegrać na nim, dlatego sceptycznie podchodzę do jego rewelacji - bagatelizował sprawę Adam Bielan.

Polityk PiS skomentował także ogłoszone dzisiaj przez Grzegorza Schetynę "jedynki" Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

- Platforma Obywatelska zrobiła radykalny skręt w lewo PO. Wzięła do koalicji Zielonych, którzy opowiadają się za legalizacją eutanazji i małżeństw homoseksualnych. Grzegorz Schetyna jest brutalnym graczem politycznym, co widać w przejmowaniu kolejnych działaczy SLD. To oznacza, ze nie wierzy w zwycięstwo, chce się tylko mocno okopać na pozycji lidera opozycji.

