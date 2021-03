Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada Zbigniewowi Ziobrze

- Wiemy, że rozmowy o poszerzeniu koalicji o PSL były prowadzone jeszcze przed wyborami prezydenckimi. (…) Nie będziemy jednak - mówię tu o Solidarnej Polsce - w jednym rządzie z PSL, rozbieżności są zbyt duże - powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Co na to szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz? - My się do żadnej koalicji nie wybieramy. W tym Sejmie będziemy partią opozycyjną. Jeśli jest taka deklaracja na początku, nie może być rozmów o wspólnym rządzie, o koalicji, bo my tego nie oczekujemy, to nie jest potrzebne - komentował w programie "Tłit". - Nie wybieramy się do rządu, w którym jest Solidarna Polska, bo to są sprawy tak diametralnie różne, tak inaczej byśmy zarządzali państwem, niż dziś zarządza PiS, że nie ma mowy o czymś takim - podkreślił. Kosiniak-Kamysz skomentował również pomysł przejścia Wojciecha Maksymowicza i Andrzeja Sośnierza do PSL. - To by było ciekawe. Cenię tych parlamentarzystów, znawców problematyki zdrowotnej. Na pewno byśmy korzystali z ich porad. Zapraszam wszystkich, którzy myślą podobnie do Koalicji Polskiej, którzy mają odwagę mówić, jak jest, mówić prawdę. Jestem otwarty na współpracę - powiedział prezes PSL.

Rozwiń